Поезд Санкт-Петербург-Воронеж сбил насмерть мужчину

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-18T13:30:26+03:00

Вечером и ночью на железной дороге нужно быть особенно осторожным. Фото: из архива «КП»

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Ночью в воскресенье, 17 марта, 42-летний житель Московской области попал под поезд № 37 Санкт-Петербург-Воронеж на 599 километре Горьковского направления Московской железной дороги. Мужчина переходил пути, по какой-то причине не обращая внимания на шум приближающегося состава. Трагедия случилась на пешеходной дорожке, где работал светофор.

Всего с 12 по 17 марта на Московской железной дороге были сбиты поездами шесть мужчин и две женщины. Еще один мужчина залез на крышу электрички и получил смертельный удар током. Большинство трагедий случились в Московской области, лишь одна – в Калужской.

Железнодорожники напоминают простые правила безопасности:

пересекайте пути только по оборудованным переходам, мостам и настилам

никогда не пытайтесь перебежать дорогу перед поездом, даже если вам кажется, что он едет медленно

не переходите пути при запрещающем сигнале семафора, даже если шлагбаум открыт

не залезайте на крыши вагонов, на железнодорожные опоры и другие служебные конструкции, не трогайте оборудование под вагонами, не подлезайте под них – может ударить током

не надевайте наушники и не разговаривайте по телефону, если идете вдоль железнодорожной дороги. Будьте внимательны к звуковым и световым сигналам. Держитесь на расстоянии не менее пяти метров от ближнего к вам рельса.

не ходите по путям и рядом с высокоскоростными магистралями (возле состава образуется сильный воздушный поток, который может вас затянуть).

ИСТОЧНИК KP.RU