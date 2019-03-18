2019-03-18T13:08:38+03:00
Происшествия

С помощью молотка и ножа: воронежец с иногородним подельником жестоко убил пенсионерку

Мужчины забрали из квартиры золото и 43 тысячи рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи передают в суд дело 26-летнего воронежца и его 27-летнего приятеля из Брянска, которых обвиняют в разбое и жестоком убийстве пенсионерки.

Подельники лишили 72-летнюю старушку жизни 8 марта 2018 года. Ее тело нашли на следующий день в собственной квартире на улице Торпедо. Только спустя месяц следователи смогли найти зацепку, которая привела их к подозреваемым. Один из горожан рассказал правоохранителям, что его приятель сообщил ему, что в ночь с 8 на 9 марта 2018 года вместе со знакомым убил пенсионерку и похитили у нее ценные вещи. Когда следователи взялись за 26-летнего подозреваемого, он признался в убийстве. У него дома нашли одежду со следами крови потерпевшей, а также документы из ломбарда, куда подельники сдали похищенные у пенсионерки золотые украшения. Второго подозреваемого задержали в Брянске. На допросе он также признался в совершенном преступлении.

Выяснилось, что обвиняемые проникли в квартиру 72-летней женщины под предлогом приобретения спиртного. Мужчины жестоко избили женщину, 26-летний воронежец множество раз ударил старушку молотком по голове, а его приятель - ножом в шею. Когда хозяйка квартиры скончалась, подельники похитили из квартиры золотые украшения, мобильный телефон и больше 43 тысяч рублей.

Теперь их ждет суд, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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