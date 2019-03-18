Тепловики рассказали воронежцам, как получить рассрочку платежа за отопление в феврале
В пятницу, 15 марта, «Комсомолка» писала об огромных суммах в платежках за отопление в феврале, которые получили бывшие потребители МКП «Воронежтеплосеть» в марте.
- Такие суммы объясняются тем, что мы закрыли в последней квитанции февраль полностью и объединили его с десятью днями января, - рассказал Андрей Бутырин, гендиректор МКП «Воронежтеплосеть». – С 1 марта наши потребители перешли в «Квадру», и квитанции им теперь будет выставлять эта компания.
Если сумма платежа окажется для кого-то из потребителей «неподъемной», в МКП готовы предоставить рассрочку платежа до трех месяцев. Для этого жильцу надо подойти с паспортом и квитанцией в отдел сбыта «Воронежтеплосети» на улицу Бахметьева, 8.
ИСТОЧНИК KP.RU