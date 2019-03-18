Тепловики рассказали воронежцам, как получить рассрочку платежа за отопление в феврале

СЕГОДНЯ 12:56 2019-03-18T13:08:06+03:00

В квитанциях за февраль начислили плату за этот месяц и 10 дней января Фото: из архива «КП»

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В пятницу, 15 марта, «Комсомолка» писала об огромных суммах в платежках за отопление в феврале, которые получили бывшие потребители МКП «Воронежтеплосеть» в марте.

- Такие суммы объясняются тем, что мы закрыли в последней квитанции февраль полностью и объединили его с десятью днями января, - рассказал Андрей Бутырин, гендиректор МКП «Воронежтеплосеть». – С 1 марта наши потребители перешли в «Квадру», и квитанции им теперь будет выставлять эта компания.

Если сумма платежа окажется для кого-то из потребителей «неподъемной», в МКП готовы предоставить рассрочку платежа до трех месяцев. Для этого жильцу надо подойти с паспортом и квитанцией в отдел сбыта «Воронежтеплосети» на улицу Бахметьева, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU