2019-03-18T13:08:06+03:00
Общество

Тепловики рассказали воронежцам, как получить рассрочку платежа за отопление в феврале

И почему так выросли суммы платежа
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
В квитанциях за февраль начислили плату за этот месяц и 10 дней январяВ квитанциях за февраль начислили плату за этот месяц и 10 дней январяФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В пятницу, 15 марта, «Комсомолка» писала об огромных суммах в платежках за отопление в феврале, которые получили бывшие потребители МКП «Воронежтеплосеть» в марте.

- Такие суммы объясняются тем, что мы закрыли в последней квитанции февраль полностью и объединили его с десятью днями января, - рассказал Андрей Бутырин, гендиректор МКП «Воронежтеплосеть». – С 1 марта наши потребители перешли в «Квадру», и квитанции им теперь будет выставлять эта компания.

Если сумма платежа окажется для кого-то из потребителей «неподъемной», в МКП готовы предоставить рассрочку платежа до трех месяцев. Для этого жильцу надо подойти с паспортом и квитанцией в отдел сбыта «Воронежтеплосети» на улицу Бахметьева, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
Видео: в Воронеже один водитель избил другого дубинкой возле детской площадки
Воронежскую детвору приглашают на День кукольника
Поезд Санкт-Петербург-Воронеж сбил насмерть мужчину
С помощью молотка и ножа: воронежец с иногородним подельником жестоко убил пенсионерку
Воронежская гимнастка завоевала серебро международного Кубка вызова
В Воронежской области в очереди у банкомата мужчина вытащил у дамы из кармана телефон
Жительницу Воронежской области будут судить за укрывательство убийства
21 марта в Воронежской области прозвучат тревожные сирены
На трассе под Воронежем задержали наркокурьера с особо крупной партией амфетамина
В Воронеже отметят День православной книги
В Воронежской области за ночь на пожарах погибли три человека
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса