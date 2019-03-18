В Воронежской области в очереди у банкомата мужчина вытащил у дамы из кармана телефон
Ему грозит до 5 лет заключения
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В Рамонском районе спустя два с половиной месяца задержали похитителя смартфона. Дама лишилась гаджета в очереди к банкомату еще в конце декабря. Стоящий за беспечной женщиной мужчина увидел торчащий у нее из кармана дорогой мобильник, незаметно вытащил его и ушел.
Оперативникам удалось установить местонахождение телефона и подозреваемого. Когда 29-летнего мужчину задержали, он признался, что воспользовался удобным моментом и похитил гаджет для личного пользования. За кражу ему грозит до пяти лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU