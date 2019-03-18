Жительницу Воронежской области будут судить за укрывательство убийства

СЕГОДНЯ 12:20 2019-03-18T12:24:02+03:00

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Следователи передали в суд дело 41-летней жительницы Калача, которая содействовала убийце скрыть преступление.

Тело 64-летней пенсионерки нашли в октябре 2018 года у нее во дворе. Правоохранители тогда задержали соседа погибшей. Мужчина вместе с сожительницей и соседкой распивали спиртное. Гостья оскорбила хозяйку, потом сказала паре, что они не подходят друг другу. Недовольный поведением пенсионерки мужчина ударил ее ножом. Она скончалась на месте происшествия.

Тогда сожительница помогла убийце перенести тело погибшей к ней во двор. Затем смыла кровь потерпевшей с ножа, замыла полы и мебель, выбросила в выгребную яму свою и одежду сожителя, спрятала в сарае стул со следами крови погибшей.

Мужчину уже осудили в феврале 2019-го: его отправили на 10 лет в колонию строгого режима. Теперь будут судить и сожительницу за укрывательство особо тяжкого преступления, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU