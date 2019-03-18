21 марта в Воронежской области прозвучат тревожные сирены
21 марта в Воронеже и области прозвучат тревожные сирены. В главном управлении МЧС России по региону просят жителей не паниковать. Сигнал «Внимание всем!» прозвучит с 12.00 до 14.00.
- Будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и акустических установок и передачей речевой информации по сетям телерадиовещания и акустическим установкам. Просим население не паниковать и с пониманием отнестись к проверке, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU