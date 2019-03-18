21 марта в Воронежской области прозвучат тревожные сирены

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-18T11:46:51+03:00

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21 марта в Воронеже и области прозвучат тревожные сирены. В главном управлении МЧС России по региону просят жителей не паниковать. Сигнал «Внимание всем!» прозвучит с 12.00 до 14.00.

- Будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирен и акустических установок и передачей речевой информации по сетям телерадиовещания и акустическим установкам. Просим население не паниковать и с пониманием отнестись к проверке, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU