2019-03-18T11:32:09+03:00
Происшествия

На трассе под Воронежем задержали наркокурьера с особо крупной партией амфетамина

Мужчина вез пять пакетов общим весом 200 гр
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области полицейские поймали на трассе М-4 «Дон» наркокурьера с крупной партией «дури». Внимание сотрудников ГИБДД на посту ДПС в Богучарском районе привлек автомобиль «Мерседес-Бенц», который двигался без света фар. Машину остановили для проверки. 34-летний пассажир, житель Томской области, стал заметно нервничать, чем вызвал подозрение у полицейских. Тогда стражи порядка решили досмотреть его сумку. И в ней обнаружили пять полимерных пакетов с веществами, похожими на наркотики. Экспертиза показала, что в пакетах был амфетамин. Вес находки потянул на 200,74 граммов, что является особо крупным размером.

Мужчину задержали. Как выяснили полицейские, наркотики были предназначены для последующего сбыта. Подозреваемому за сбыт запрещенных веществ грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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