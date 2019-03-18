СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-18T11:21:13+03:00

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20 марта в Воронеже отметят День православной книги. Он пройдет в лекционном зале библиотеки имени Никитина (пл. Ленина, 2, 4 этаж). В программе - литературно-музыкальная композиция «Свобода без Христа» по произведениям писателей и поэтов начала XX века, презентация антологии «Свобода без Христа. Русские писатели и поэты о революции 1917 года», доклад декана филологического факультета ВГУ Ольги Бердниковой, книжная выставка из фонда Никитинской библиотеки «Духовной радости сиянье».

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий передаст представителям библиотек, образовательных, культурных, социальных и пенитенциарных учреждений региона издания, собранные в ходе благотворительной акции «Подари книгу».

Также будет работать выставка-ярмарка «Мир православной книги», на которой представят издания по истории Православной Церкви и богословию, церковному искусству и семейному воспитанию, а также святоотеческую и художественную литературу, книги для детей и юношества.

ИСТОЧНИК KP.RU