2019-03-18T10:39:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области за ночь на пожарах погибли три человека

Жертвы есть в столице Черноземья и в Борисоглебске
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

За ночь в Воронежской области пожары унесли жизни троих человек.

Около девяти вечера 17 марта восемь огнеборцев тушили жилой дом в Борисоглебске. Огонь повредил обрешетку кровли дома и ристройку, на пожаре нашли тело 70-летнего мужчины.

Еще два пожара с жертвами случилось в Воронеже.18 марта после полуночи, в 00.18, огнеборцев вызвали на улицу Перхоровича в Советском районе. Горел мусор в заброшенном здании. Огонь потушили через 13 минут после вызова, на пожаре спасатели обнаружили тело мужчины.

Сообщение о пожаре в квартире многоэтажки на улице Иркутской в Левобережном районе поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Воронежской области в три часа ночи 18 марта. 13 человек боролись с огнем до 3.39. В квартире сгорели вещи и мебель, на пепелище нашли труп мужчины.

Эксперты устанавливают причины пожаров и смерти погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
21 марта в Воронежской области прозвучат тревожные сирены
На трассе под Воронежем задержали наркокурьера с особо крупной партией амфетамина
В Воронеже отметят День православной книги
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса
Воронежцам бесплатно прочитают лекцию про Романовых
В центре Воронежа автомобилистка сбила подростка
В Воронеже начнут проектировать территории для двух дорог-дублеров Московского проспекта
Хрюша-маринист приглашает воронежскую детвору побродить по музею имени Крамского
В "Ночь театра" Никитинский покажет воронежцам творческую «кухню»
Воронежский «Факел» проиграл дублю питерского «Зенита» и скатился к зоне вылета
С воронежской пенсионерки сняли порчу вместе со 150 тысячами рублей
Воронежских школьников приглашают в заповедник на День птиц
В Воронежском зоопарке проснулись медведи
В середине новой недели в Воронеже потеплеет до +10
В воронежских лесах «проредят» больные и загущенные посадки
Воронежец пырнул ножом орловчанина на дне рождения общего знакомого
В Воронеже водитель «девятки» покалечил четырех человек и скрылся с места ДТП
По пути в Курск пропал 53-летний воронежец
Воронежцам помогли составить 58 претензий к продавцам некачественных товаров
Жительница Воронежской области обчистила банковскую карту своей соседки
Воронежские школьники поинтересовались, как стать депутатом
Общегородской выпускной в Воронеже хотят провести в парке «Алые паруса»
В сентябре в Воронеже откроется рекордное число школ и детсадов
Коммуналку в центре Воронежа затапливает дождями и талым снегом