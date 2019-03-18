В Воронежской области за ночь на пожарах погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-18T10:39:54+03:00

Жертвы есть в столице Черноземья и в Борисоглебске

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За ночь в Воронежской области пожары унесли жизни троих человек.

Около девяти вечера 17 марта восемь огнеборцев тушили жилой дом в Борисоглебске. Огонь повредил обрешетку кровли дома и ристройку, на пожаре нашли тело 70-летнего мужчины.

Еще два пожара с жертвами случилось в Воронеже.18 марта после полуночи, в 00.18, огнеборцев вызвали на улицу Перхоровича в Советском районе. Горел мусор в заброшенном здании. Огонь потушили через 13 минут после вызова, на пожаре спасатели обнаружили тело мужчины.

Сообщение о пожаре в квартире многоэтажки на улице Иркутской в Левобережном районе поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Воронежской области в три часа ночи 18 марта. 13 человек боролись с огнем до 3.39. В квартире сгорели вещи и мебель, на пепелище нашли труп мужчины.

Эксперты устанавливают причины пожаров и смерти погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU