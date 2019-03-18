Воронежцам бесплатно прочитают лекцию про Романовых

СЕГОДНЯ 10:12 2019-03-18T10:12:34+03:00

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27 марта в Воронеже пройдет бесплатная лекция "Претенденты на российских престол из числа членов Дома Романовых". С современной жизнью императорской династии и историей престолонаследия в России горожан познакомит кандидат исторических наук Иван Иголкин. Лекция пройдет в рамках проекта "Школа исторической грамотности".

Лекция состоится в 18.30 на втором этаже книжного магазина "Амиталь на Пушкинской" (ул. Пушкинская, 2). Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU