Воронежцам бесплатно прочитают лекцию про Романовых
Интересующимся расскажут о современной жизни династии
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27 марта в Воронеже пройдет бесплатная лекция "Претенденты на российских престол из числа членов Дома Романовых". С современной жизнью императорской династии и историей престолонаследия в России горожан познакомит кандидат исторических наук Иван Иголкин. Лекция пройдет в рамках проекта "Школа исторической грамотности".
Лекция состоится в 18.30 на втором этаже книжного магазина "Амиталь на Пушкинской" (ул. Пушкинская, 2). Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU