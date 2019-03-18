2019-03-18T10:12:34+03:00
Звезды

Воронежцам бесплатно прочитают лекцию про Романовых

Интересующимся расскажут о современной жизни династии
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

27 марта в Воронеже пройдет бесплатная лекция "Претенденты на российских престол из числа членов Дома Романовых". С современной жизнью императорской династии и историей престолонаследия в России горожан познакомит кандидат исторических наук Иван Иголкин. Лекция пройдет в рамках проекта "Школа исторической грамотности".

Лекция состоится в 18.30 на втором этаже книжного магазина "Амиталь на Пушкинской" (ул. Пушкинская, 2). Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
21 марта в Воронежской области прозвучат тревожные сирены
На трассе под Воронежем задержали наркокурьера с особо крупной партией амфетамина
В Воронеже отметят День православной книги
В Воронежской области за ночь на пожарах погибли три человека
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса
В центре Воронежа автомобилистка сбила подростка
В Воронеже начнут проектировать территории для двух дорог-дублеров Московского проспекта
Хрюша-маринист приглашает воронежскую детвору побродить по музею имени Крамского
В "Ночь театра" Никитинский покажет воронежцам творческую «кухню»
Воронежский «Факел» проиграл дублю питерского «Зенита» и скатился к зоне вылета
С воронежской пенсионерки сняли порчу вместе со 150 тысячами рублей
Воронежских школьников приглашают в заповедник на День птиц
В Воронежском зоопарке проснулись медведи
В середине новой недели в Воронеже потеплеет до +10
В воронежских лесах «проредят» больные и загущенные посадки
Воронежец пырнул ножом орловчанина на дне рождения общего знакомого
В Воронеже водитель «девятки» покалечил четырех человек и скрылся с места ДТП
По пути в Курск пропал 53-летний воронежец
Воронежцам помогли составить 58 претензий к продавцам некачественных товаров
Жительница Воронежской области обчистила банковскую карту своей соседки
Воронежские школьники поинтересовались, как стать депутатом
Общегородской выпускной в Воронеже хотят провести в парке «Алые паруса»
В сентябре в Воронеже откроется рекордное число школ и детсадов
Коммуналку в центре Воронежа затапливает дождями и талым снегом