В центре Воронежа автомобилистка сбила подростка
14-летнего мальчика отвезли в больницу
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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За 18 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 67 ДТП, большинство из которых (47) произошло в столице Черноземья. В четырех авариях семь человек травмы.
Около 18.05 на улице Кольцовской в Воронеже автомобиль «Хендэ-Гетц», которым управляла 37-летняя дама, сбила 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мальчика отвезли в больницу.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU