В центре Воронежа автомобилистка сбила подростка

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-18T10:40:36+03:00

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За 18 марта в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 67 ДТП, большинство из которых (47) произошло в столице Черноземья. В четырех авариях семь человек травмы.

Около 18.05 на улице Кольцовской в Воронеже автомобиль «Хендэ-Гетц», которым управляла 37-летняя дама, сбила 14-летнего подростка, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. Мальчика отвезли в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU