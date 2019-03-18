В Воронеже начнут проектировать территории для двух дорог-дублеров Московского проспекта

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-18T09:29:30+03:00

В течение 8 месяцев должны разработать документацию и утвердить ее

Изменить размер текста: A A

Мэр Воронежа 13 марта подписал два постановления о подготовке документации по планировке территорий дорог-дублеров Московского проспекта. Ими станут участки от улицы Шишкова до Тимирязева (протяженность дороги составит 3450 метров) и от улицы Антонова-Овсеенко до проспекта Труда с последующим выходом на Московский проспект, 9 Января и Кольцовскую (ориентировочная протяженность участка - 8695 метров).

После подготовки документации «Городской дирекцией дорожного хозяйства и благоустройства» ее проверит на соответствие заданию управление главного архитектора города.

До момента публичных слушаний горожане и предприятия могут представить в управление главного архитектора (ул. Кольцовская, 45) предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территорий.

На работу (сбор исходных данных, подготовка материалов по обоснованию документации по планировке территории, подготовка документации по планировке территории, согласование документации в управлении главного архитектора) предполагается выделить 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU