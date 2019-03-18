2019-03-18T09:02:05+03:00
Звезды

Хрюша-маринист приглашает воронежскую детвору побродить по музею имени Крамского

Увлекательный квест ждет ребят на каникулах в музейных залах
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В дни весенних каникул музей имени Крамского готовит для детворы познавательную ходилку-бродилку. «Увлекательное путешествие с Хрюшей-маринистом» - это игровая экскурсия для ребятни по основной экспозиции музея. В этот раз она будет посвящена произведениям с изображением водной стихии. Детвора не просто увидит морские пейзажи, но и узнает, например, что такое корвет.

Ребята вместе с Хрюшей должны выполнить ряд заданий и разгадать секретное слово-код. Так что помимо смелости, озорства, хорошей обуви для прохождения квеста участникам потребуется смекалка и внимательность.

Пройти игру-бродилку можно будет с 23 по 31 марта (кроме выходных 25 и 26 марта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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