2019-03-18T08:20:44+03:00
Звезды

В "Ночь театра" Никитинский покажет воронежцам творческую «кухню»

Посетить лабораторию можно бесплатно
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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26 марта Никитинский театр впервые примет участие в акции «Ночь театра». Здесь зрителям устроят показ «Лаборатория / импровизация / эскиз» - внутренности театральной жизни, которые обычно не видны зрителю.

- Мы покажем то, чем живем и дышим каждый день. Эта внутренняя лаборатория: не как быстрый эскиз, а как большой внутренний поиск. Лаборатория подразумевает работу

актера над собой, театра над профессиональным ростом. Она бессрочная, есть лишь желание, чтобы эти поиски выросли в спектакли. Мы покажем самый первый этап работы над спектаклем: «разминание» темы, исследование, поиск выразительных средств. Это почти репетиция, где ничего толком не готово, а мы немного растеряны. Мы готовы обнажить «кухню». Зато когда спектаклям суждено будет сбыться, зритель увидит какой путь прошел каждый и вся команда в целом, - объясняет суть акции худрук Никитинского театра Борис Алексеев.

Вход на «Ночь театра» свободный. Начало 26 марта в 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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