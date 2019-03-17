Воронежский «Факел» проиграл дублю питерского «Зенита» и скатился к зоне вылета

СЕГОДНЯ 22:40 2019-03-17T22:40:43+03:00

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В дебюте матча в Санкт-Петербурге команды обменялись ударами в штангу – сначала это сделал Буранов, а потом ответил Лебеденко. В конце тайма наш капитан еще раз здорово приложился. Но вратарь «Зенита-2» Каличава все же сумел отбить удар – мяч снова отлетел в штангу.

После перерыва хозяева поля перешли на тактику дальних ударов. И если с выстрелами Буранова наш вратарь Кортнев справился, то отразить удар Воробьева, который как классный бильярдист, положил мяч в угол с рикошетом от штанги (опять она!), был не в состоянии – 0:1. Увы, после гола реальных моментов отыграться у «Факела» не было.

- Сегодня была интересная и плотная игра. Я бы сказал даже быстрая, - подвел итоги матча главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. - «Факел» - хорошая команда. Где-то сопернику не повезло, а где-то нам, но мы смогли дожать. Думаю, в концовке физически выглядели хорошо. Ребята проделали тяжелую работу на сборах и продолжают ее выполнять сейчас. Это помогает им выдерживать все 90 минут, а в конце прибавлять. У команды боевой настрой. Да, где-то может что-то не получаться. Многие ребята в команде еще обучаются.

- По настрою, самоотдаче и движению претензий к ребятам нет, - заявил главный тренер «Факела» Игорь Пывин. - С первых минут игра была динамичной и со стороны «Зенита-2», и с нашей. И соперник, и мы хотели забить. Отступать некуда, мы были нацелены на атаку. Сработало футбольное правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Воробьев хорошо исполнил дальний удар. Моменты, которые мы создали, к сожалению, были недостаточными для гола.

- Если сравнивать матч первого круга и этот, в каком было сложнее действовать?

— В игре первой половины турнира, которая завершилась со счетом 2:2, мы владели преимуществом. Сейчас было создано много голевых моментов и с той, и с другой стороны. Думаю, команда из Санкт-Петербурга, которая играет в весенней части сезона, посильнее.

Остальные матчи 27-го тура завершились так:

«Тюмень» (Тюмень) – «Чертаново» (Москва) 1:1

«Краснодар-2» (Краснодар) – «Сочи» (Сочи) 0:2

«Балтика» (Калининград) – «Спартак-2» (Сочи) 2:0

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – «Томь» (Томск) 1:0

«Сибирь» (Новосибирск) – «Тамбов» (Тамбов) 0:2

«Ротор» (Волгоград) – «Химки» (Химки) 1:0

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Шинник» (Ярославль) 0:1

«Химки» (Химки) - «Сибирь» (Новосибирск) 1:1

«Мордовия» (Саранск) – «Луч» (Владивосток) 0:0

«Армавир» (Армавир) – «Авангард» (Курск) 0:0.

«Факел» спустился на 15 место, питерцы, несмотря на победу, по-прежнему последние, 20-е, лишь с 15 баллами в активе. С 31 очком воронежцы лишь по дополнительным показателям опережают «Балтику» из Калининграда, идущей 16-й (а это уже зона вылета). Кто на данный момент более достоин оставаться в ФНЛ, команды выяснят уже в следующем туре. Именно с «Балтикой» «Факел» сразится в Воронеже 24 марта. Игра начнется в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU