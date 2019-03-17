2019-03-17T20:02:02+03:00
Происшествия

С воронежской пенсионерки сняли порчу вместе со 150 тысячами рублей

От мошенников за сутки пострадали четыре человека
Елена ФЕДЯШЕВА
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Женщина положила деньги в платок, а нашла нарезанную бумагуЖенщина положила деньги в платок, а нашла нарезанную бумагуФото: из архива «КП»
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77-летняя жительница Воронежа лишилась 150 тысяч рублей под предлогом снятия порчи. К пенсионерке на улице подошли две женщины, которые увидели на ней «черное пятно». Незнакомки предложили свои услуги по снятию порчи и пришли к пенсионерке домой. Там «целительницы» попросили принесли все имеющиеся в доме сбережения и завернуть их в платок. После обряда незнакомки строго настрого запретили хозяйке открывать сверток раньше, чем через три часа. По истечении этого времени женщина развернула платок, но обнаружила в нем только пачку нарезанных бумаг. Общую сумму пропавшего пенсионерка оценила в 150 тысяч рублей.

- Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных преступлений, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Всего же за прошедшие сутки в полицию обратились четыре жителя региона, пострадавшие от мошенников. В двух случаях денежные средства были похищены с банковского счета, под предлогом защиты от взлома банковской карты и под предлогом получения выигрыша. Еще два преступления совершены под видом снятия порчи и через социальную сеть под предлогом займа денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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