В Воронежском зоопарке проснулись медведи
Маша и Умка радуются приближению весны
скрин страницы Воронежского зоопарка в Instagram.
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В Воронежском зоопарке очнулись от зимней спячки бурые медведи. Об этом администрация зоопарка сообщила в субботу, 16 марта, в своем аккаунте в Instagram. Проснувшихся медведей не смутили ни снег, ни легкий мороз: они принялись резвиться и радоваться приближению весны. Маша станцевала задорный танец, а Умка повалился на снег и принялся его есть.
Опубликованные фотографии и видео сотрудники зоопарка снабдили забавными комментариями и приглашением посмотреть на питомцев своими глазами.
Кстати, на следующей неделе в Воронеже потеплеет до +10, но потом весна снова отступит.
ИСТОЧНИК KP.RU