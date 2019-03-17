В Воронежском зоопарке проснулись медведи

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-17T19:13:28+03:00

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В Воронежском зоопарке очнулись от зимней спячки бурые медведи. Об этом администрация зоопарка сообщила в субботу, 16 марта, в своем аккаунте в Instagram. Проснувшихся медведей не смутили ни снег, ни легкий мороз: они принялись резвиться и радоваться приближению весны. Маша станцевала задорный танец, а Умка повалился на снег и принялся его есть.

Опубликованные фотографии и видео сотрудники зоопарка снабдили забавными комментариями и приглашением посмотреть на питомцев своими глазами.

Кстати, на следующей неделе в Воронеже потеплеет до +10, но потом весна снова отступит.

ИСТОЧНИК KP.RU