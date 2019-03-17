В середине новой недели в Воронеже потеплеет до +10

СЕГОДНЯ 18:13 2019-03-17T18:13:41+03:00

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Предстоящая неделя порадует воронежцев настоящим весенним теплом, но и покажет все капризы марта. Так, по прогнозам синоптиков, с понедельника дневная температура будет постепенно, но уверенно прибавлять градусы. В начале недели термометры покажут +5, во вторник - +8, а в среду до 10 градусов тепла. Однако ночами станет подмораживать, такова особенность антициклона.

Впрочем, настраиваться на весну пока рано. Перелом в погоде может произойти уже в четверг, когда температура упадет сразу на пять отметок, станет пасмурно, начнется дождь, временами даже переходящий в снег. В последний день рабочей субботы будет не выше +5, а в субботу и вовсе 4 градуса с плюсом. Ощущения дискомфорта добавят осадки и пронизывающий ветер. Не торопитесь прятать зимние вещи!

ИСТОЧНИК KP.RU