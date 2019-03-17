Воронежских школьников приглашают в заповедник на День птиц

СЕГОДНЯ 19:10 2019-03-17T19:16:00+03:00

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Администрация Воронежского заповедника им. В.Пескова приглашает воронежских школьников принять участие в традиционном весеннем празднике Дне птиц. В этом году он пройдет 6 апреля, а его темой станут «Голубеобразные заповедника».

Гостей ждут в субботу в 12 часов в Информационном центре Воронежского заповедника. Для участия необходимо до 2 апреля 2019 года прислать заявку на адрес электронной почты zapovednik-vrnru@ya.ru.

От ребят требуется приготовить творческий номер, посвященный птице года – обыкновенной горлице. А также сделать стенгазету и изготовить искусственное гнездовье (скворечник), на выбор участников. Скворечники, по традиции, развесят на территории Центральной усадьбы заповедника.

В рамках праздника состоится торжественное вручение дипломов и памятных подарков от Воронежского заповедника победителям акции «Покормите птиц-2019», о ее итогах будет объявлено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU