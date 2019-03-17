Воронежец пырнул ножом орловчанина на дне рождения общего знакомого

СЕГОДНЯ 16:05 2019-03-17T16:05:16+03:00

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В одном из кафе в центре Воронежа собралась компания, чтобы отметить день рождения. Среди гостей был житель Орловской области, приглашенный на торжество именинником. Неожиданно между двумя гостями вспыхнула ссора, в результате которой один из них ударил другого ножом в живот, а затем скрылся. Именинник доставил 31-летнего орловчанина в больницу с приникающим ранением в брюшную полость.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали 41-летний местного жителя, подозреваемого в совершении данного преступления, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. - Он доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по которой предусмотрено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU