2019-03-17T15:44:05+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель «девятки» покалечил четырех человек и скрылся с места ДТП

Среди пострадавших малолетний ребенок
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областифото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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Полицейские ищут участника ДТП, который 17 марта в 11.20 скрылся с места аварии. Предположительно, ВАЗ-2190 двигался по улице Комарова со стороны Проспекта Патриотов и в районе дома №13 столкнулся с автомобилем «Хендай Крета» под управлением 33-летнего воронежца.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, женщина -пассажир и малолетний ребенок, ехавшие в иномарке, а также пассажир «девятки» получили ранения и были госпитализированы.

Полицейские начали проверку с целью установления всех обстоятельств происшествия. Поиски водителя «девятки» продолжаются. Если вам что-то известно о его месте нахождения, сообщите в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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