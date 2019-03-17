2019-03-17T14:33:52+03:00
Общество

По пути в Курск пропал 53-летний воронежец

Мужчину ищут с 11 марта
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото поисково-спасательного отряда "Черноземье"фото поисково-спасательного отряда "Черноземье"
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Волонтеры обратились к воронежцам с просьбой посодействовать в поисках 53-летнего Байрамова Зинхара Ромазан Оглы, о судьбе которого ничего не известно с 11 марта. Поисковики сообщают, что мужчина отправился на машине в Курск по рабочим делам, но вскоре перестал отвечать на звонки родных. До сих пор он не объявился и не вернулся домой.

Приметы Зинхара Байрамова: рост 165 см, среднее телосложение, карие глаза, русые волосы с проседью. На руке татуировка «Б.З».

Был одет в темно-синие джинсы, черную кожаную куртку, серую кофту с черными вставками, черные кроссовки. Поехал на синем автомобиле ВАЗ-2115 с номером НО056ТХ (регион 36).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Зинхара Байрамова, просят сообщить волонтерам по номеру 8 (906) 670-23-44, по номерам 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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