Воронежцам помогли составить 58 претензий к продавцам некачественных товаров

СЕГОДНЯ 13:10 2019-03-17T13:12:34+03:00

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15 марта во Всемирный день прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» совместно с представителями союза предпринимателей «Опора России» и Союза «Торгово-промышленная палата Воронежской области» провели «День открытых дверей для потребителей».

Мероприятие посетили 157 человек, которым дали разъяснения по интересующим их вопросам, в том числе по дистанционной торговле, услугам через Интернет, финансовым услугам, защите потребительского рынка от опасной и фальсифицированной продукции. Кроме того специалисты помогли составить 58 претензий в адрес продавцов об удовлетворении требований при приобретении товаров ненадлежащего качества.

ИСТОЧНИК KP.RU