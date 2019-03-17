Жительница Воронежской области обчистила банковскую карту своей соседки

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-17T12:27:07+03:00

В течение нескольких дней со счета утекли 13 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

64-летняя жительница села Новокирсановка лишилась 13 тысяч рублей со своей банковской карты. Деньги таинственным образом исчезли в течение нескольких дней. Как выяснили полицейские, начавшие расследование по заявлению потерпевшей, средства перечислялись с помощью «мобильного банка» через СМС.

Сотрудники банка определили, что деньги уходили на счет 28-летней женщины, которая была соседкой пенсионерки. Подозреваемую задержали, и она рассказала, что несколько раз приходила в гости к пенсионерке. В один из таких визитов похитила сим-карту, которую вставила в свой телефон, и начала понемногу переводить средства при помощи СМС.

Полицейские изъяли похищенную карту, а на подозреваемую завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU