Воронежские школьники поинтересовались, как стать депутатом

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-17T11:34:17+03:00

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В здании Воронежской городской думы прошла встреча школьников и студентов Ленинского района. Ребята задали парламентариям сто вопросов, касающихся избирательного права. В частности, молодежь интересовало, почему паспорт выдают в 14 лет, а голосовать можно только с 18; зачем люди идут в народные избранники и какое для этого нужно образование?

Депутаты познакомили школьников и студентов со своей непосредственной работой в депутатском корпусе, рассказали об особенностях выборного процесса и ответили на все вопросы.

- Например, к Роману Жогову, как к известному политологу, у молодежи было много вопросов о развитии политической системы в современной России, тонкостях выборных кампаний и технологий. На которые, кстати, Роман Владимирович смог дать исчерпывающие ответы, - рассказали в управе Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU