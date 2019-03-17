2019-03-17T10:50:54+03:00
Общество

Общегородской выпускной в Воронеже хотят провести в парке «Алые паруса»

Праздник пройдет в ночь с 28 на 29 июня 2019 года
Елена ФЕДЯШЕВА
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Стало известно, что мэрия планирует провести общегородской выпускной на территории парка «Алые паруса». Предположительно, в торжестве примут участие около шести тысяч молодых людей и девушек. Будут работать несколько культурно-развлекательных и спортивных площадок. На большой сцене перед выпускниками выступит приглашенная звезда.

Для предупреждения несчастных случаев доступ к воде запретят, а пропускать в парк будут по специальным браслетам. На торжестве будут бесплатно раздавать только воду. Все остальное угощение выпускникам придется покупать. Кроме того, еще предстоит решить вопрос с установкой необходимого колиества биотуалетов.

Надо отметить, что многим родителям такой вариант праздника не понравился, и они раскритиковали идею чиновников в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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