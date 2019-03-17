Общегородской выпускной в Воронеже хотят провести в парке «Алые паруса»
Стало известно, что мэрия планирует провести общегородской выпускной на территории парка «Алые паруса». Предположительно, в торжестве примут участие около шести тысяч молодых людей и девушек. Будут работать несколько культурно-развлекательных и спортивных площадок. На большой сцене перед выпускниками выступит приглашенная звезда.
Для предупреждения несчастных случаев доступ к воде запретят, а пропускать в парк будут по специальным браслетам. На торжестве будут бесплатно раздавать только воду. Все остальное угощение выпускникам придется покупать. Кроме того, еще предстоит решить вопрос с установкой необходимого колиества биотуалетов.
Надо отметить, что многим родителям такой вариант праздника не понравился, и они раскритиковали идею чиновников в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU