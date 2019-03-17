2019-03-17T09:56:06+03:00
Общество

В сентябре в Воронеже откроется рекордное число школ и детсадов

В городе завершается строительство нескольких учебных заведений
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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В пятницу глава Воронежа Вадим Кстенин проинспектировал строительство новой школы на улице Ильюшина на 1224 места площадью 21 тысяча квадратных метров. Помещение будет иметь четыре этажа. Сейчас завершаются отделочные работы и закупается оборудование. В школе будет несколько корпусов, связанных между собой вестибюлями. Предполагается организация «продленки» с игровой зоной и спальней, медпункта, мастерских, кабинетов для занятий хореографией.

Вадим Кстенин высказал пожелание, чтобы мебель для школы закупали у местных производителей. Кстати, многие элементы интерьера будут выполнены из дерева.

Сейчас идет запись в школу и формирование классов. По предварительным данным, в учреждении будут получать знания около 500 школьников, в том числе и ребята из других районов, которых будет доставлять школьный автобус.

В ходе благоустройства территории школы оборудуют футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки, а так же теннисный корт.

По словам мэра, 1 сентября в Воронеже откроются четыре современные школы, две пристройки, шесть детсадов и еще три дошкольных учреждения, которые мэрия выкупит у строительных фирм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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