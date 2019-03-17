Коммуналку в центре Воронежа затапливает дождями и талым снегом

СЕГОДНЯ 08:53 2019-03-17T09:09:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница коммунальной квартиры, расположенной на верхнем этаже дома №35 по улице Плехановской, написала нам в каких чудовищных условиях последние несколько месяцев проживает она и ее соседи.

- Вот уже третий месяц соседка, пенсионерка Раиса Шарапова, спит в коридоре рядом с туалетом, - рассказала Елизавета Пинахина. - Под Новый год с потолка в комнате полились потоки ледяной воды с крыши. Днями и ночами мы собирали ее. Вода текла по стенам, стены покрылись плесенью от длительной влажности, полы и оконные рамы разбухли, в комнате невозможно находиться от запаха плесени.

фото читателей

Все праздники и последующие дни люди дежурили, чтобы не залить соседей этажом ниже. Жильцы сообщили, что в ответ на их многократные обращения в УК и к чиновникам, мер никто не принял.

- Скопилась уже масса бумаг в различные инстанции и их казенные отписки в ответ, - сетует наша читательница. - Обращались в экстренные службы, в районную управу, приемные мэра, губернатора, Госжилинспекцию, Роспотребнадзор – все безрезультатно. Обратились с жалобой в прокуратуру. Надзорное ведомство передало заявление по инстанции – в ГЖИ – разбирайтесь. Круг замкнулся.

Как смогла выяснить «Комсомолка» Государственная жилищная инспекция дала УК срок до лета отремонтировать кровлю. УК Ленинского района, в свою очередь, наметила эти работы на конец марта. Хочется верить, что на этот раз жильцы получат качественный ремонт, а не замазывание швов мастикой, которая держится до первого серьезного дождя…

ИСТОЧНИК KP.RU