Под Воронежем неизвестный поджег сторожку с птицами

СЕГОДНЯ 21:04 2019-03-16T21:04:49+03:00

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Неизвестный поджег сторожку в кооперативе «Танаис-2» в Рамонском районе между посёлками Хвощеватка и Русская Гвоздёвка. Охранника в момент ЧП не было, но в клетках остались несколько птиц, которых разводил сторож. Все они заживо сгорели. Об этом в популярной группе в соцсети рассказал местный житель Алексей.

Поджог произошел в ночь на 12 марта. Момент попал на записи камер видеонаблюдения. Именно по ним теперь разыскивают вредителя. На кадрах видно, как мужчина взламывает замок сторожки, заходит туда и через несколько минут выходит. После этого постройка вспыхивает.

- Скорее всего он обжег лицо, возможно, обращался куда-то за помощью. Или, может, кто-то узнает его. За реальную помощь в поимке вознаграждение, - написал Алексей.

Всем, кто может как-то помочь в розыске и опознании поджигателя, просьба связаться с Алексеем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1152" height="720" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/697570" frameborder="0"></iframe> Поджог сторожки под Воронежем.Отправитель: Алексей Русецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU