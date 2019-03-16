В Воронежской области украденный мотоцикл нашли по следам от колес

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-16T19:02:57+03:00

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В поселке Каменка Павловского района задержали 25-летнего похитителя мотоцикла. Найти его удалось по следам от колес. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в субботу, 16 марта.

Накануне парень прогуливался по улице Молодежной и заметил стоящий во дворе дома мотоцикл. Ночью он решил вернуться на место. Пробрался во двор и откатил «Омкас250» через пару улиц к себе домой. На следующий день хозяйка транспортного средства обратилась с заявлением в полицию. Стоимость мотоцикла 120 тысяч рублей.

Сотрудник полиции заметил следы от колес. По ним он дошел до дома похитителя, где и нашел мотоцикл. 25-летний мужчина не стал отрицать вины и во всем признался.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU