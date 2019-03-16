2019-03-16T18:04:40+03:00
Происшествия

В Воронежской области КамАЗ cтолкнулся с локомотивом на переезде

К счастью, никто не пострадал
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области КамАЗ столкнулся с маневровым локомотивом. Авария произошла на железнодорожном перегоне Анна – Тулиново в субботу, 16 марта, в 13.15. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде с исправно действующей световой и звуковой сигнализацией. КамАЗ выехал на пути перед приближающимся маневровым локомотивом, грубо нарушив правила дорожного движения. Машинист подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

На график пассажирского движения происшествие не повлияло.

Юго-Восточная железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения

ИСТОЧНИК KP.RU

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