ХК «Россошь» открыла плей-офф победой над «Металлургом»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-03-16T17:07:45+03:00

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Хоккейный клуб «Россошь» открыл плей-офф домашней победой над череповецким «Металлургом». Матч прошел в субботу, 16 марта, и закончился со счетом 3:2. На игру пришли посмотреть 480 зрителей. Информация появилась в группе клуба в соцсети.

Счет россошанцы открыли уже на шестой минуте. Шайбу забросил Денис Черепуха. Во втором периоде команда Сергея Карого закрепила результат еще двумя голами. Шайбы в ворота противника забросили Ян Хоменко и Денис Черепуха, который оформил «дубль». В конце периода череповецкий клуб все-таки отыграл очко у хозяев льда, а во время третьего даже сократил разрыв до одной шайбы. Но победить россошанцев гости все равно не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU