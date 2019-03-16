В Воронежской области «ГАЗель» столкнулась с Porsche Cayenne: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 16:01 2019-03-16T16:01:07+03:00

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В Россоши «ГАЗель» столкнулась с Porsche Cayenne. В аварии пострадала 33-летняя местная жительница, которая находилась за рулем иномарки. ДТП случилось на улице Мира возле дома №208 в 13.00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 16 марта.

За рулем «Газели» находился 25-летний житель Россошанского района. «Газель» влетела в иномарку, которая ехала по встречной полосе.

Автоледи с травмами доставили в больницу. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU