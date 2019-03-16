В Коминтерновском районе Воронежа обновят 300 поврежденных вандалами остановок
Работы уже начали на улице Антонова – Овсеенко
Фото: предоставлено пресс-службой администрации Воронежа.
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В Коминтерновском районе Воронежа обновят порядка трехсот остановок. Большинство из них пострадали от действий вандалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу, 15 марта.
Модернизировать остановочные пункты поручил руководитель управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин. Работы уже начали на улице Антонова – Овсеенко. Специалисты комбината благоустройства установили трехстороннее ограждение.
Затем фронт работ будет направлен на остановочные павильоны, расположенные вблизи Перинатального центра.
ИСТОЧНИК KP.RU