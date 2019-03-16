2019-03-16T15:34:09+03:00
Общество

В Коминтерновском районе Воронежа обновят 300 поврежденных вандалами остановок

Работы уже начали на улице Антонова – Овсеенко
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой администрации Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой администрации Воронежа.
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В Коминтерновском районе Воронежа обновят порядка трехсот остановок. Большинство из них пострадали от действий вандалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу, 15 марта.

Модернизировать остановочные пункты поручил руководитель управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин. Работы уже начали на улице АнтоноваОвсеенко. Специалисты комбината благоустройства установили трехстороннее ограждение.

Затем фронт работ будет направлен на остановочные павильоны, расположенные вблизи Перинатального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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