В Коминтерновском районе Воронежа обновят 300 поврежденных вандалами остановок

СЕГОДНЯ 15:34 2019-03-16T15:34:09+03:00

Работы уже начали на улице Антонова – Овсеенко

Изменить размер текста: A A

В Коминтерновском районе Воронежа обновят порядка трехсот остановок. Большинство из них пострадали от действий вандалов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу, 15 марта.

Модернизировать остановочные пункты поручил руководитель управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин. Работы уже начали на улице Антонова – Овсеенко. Специалисты комбината благоустройства установили трехстороннее ограждение.

Затем фронт работ будет направлен на остановочные павильоны, расположенные вблизи Перинатального центра.

ИСТОЧНИК KP.RU