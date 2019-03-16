В Воронежской области поймали ограбившую 81-летнего пенсионера лже-соцработницу

СЕГОДНЯ 14:04 2019-03-16T14:04:00+03:00

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В Воронежской области полиция поймала ограбившую 81-летнего пенсионера лже-соцработницу. Найти ее помог фоторобот. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 16 марта.

Инцидент произошел еще 20 декабря прошлого года в Лискинском районе. В три часа дня женщина приехала в село 2-е Сторожевое Лискинского района и под видом социального работника пришла в дом 81-летнего местного жителя. Войдя в доверие к пожилому человеку, и сославшись на предстоящую денежную реформу, злоумышленница под предлогом обмена денег, похитила у пенсионера 22 тысячи рублей. При этом «гостья» оставила сельчанину якобы «новые» купюры, которые в действительности были билетами «Банка приколов».

После ухода «социального работника» пожилой человек, внимательно изучил деньги и понял, что стал жертвой мошенничества. Тогда он обратился в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции изучили аналогичные случаи мошенничеств в районе и области, и установили, что к хищению причастна 41-летняя жительница Ростовской области. Найти ее помог фоторобот.

В марте женщину задержали в Ольховатском районе. В отделе полиции она признала свою вину, объяснив свои действия антиобщественным образом жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU