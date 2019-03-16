2019-03-16T13:12:17+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина лишился 220 тысяч рублей во время «покупки» машины в Интернете

Автомобиль, как и самого продавца, покупатель так и не увидел
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В отдел полиции Воронежа обратился 25-летний местный житель. Он рассказал, что на сайте бесплатных объявлений нашел автомобиль и продавец потребовал перевести предоплату. После того, как горожанин перечислил 220 тысяч рублей, телефон мошенника стал недоступен, а объявление с сайта удалили. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 16 марта.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступлений.

Всего за сутки в Воронеже зарегистрировано 11 сообщений о фактах совершения мошенничества в отношении местных жителей. Противоправные действия злоумышленники совершали под предлогом продажи товаров на сайтах бесплатных объявлений, займа денежных средств в социальной сети, помощи родственнику, попавшему в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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