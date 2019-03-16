2019-03-16T12:13:38+03:00
Авто

Воронежцев предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции дежурят на опасных участках
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юлия ДИДЕНКО
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Воронежских автомобилистов предупредили об ухудшении видимости на дорогах из-за непрекращающегося снегопада. Информация об этом появилась утром субботы, 16 марта.

В городе на наиболее опасных участках дорог и подъемах дежурят дополнительные экипажи сотрудников Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД попросили автомобилистов быть внимательнее на дорогах. При таких погодных условиях нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, а также избегать резких маневров и торможений. Сотрудники Госавтоинспекции не рекомендуют водителям пока менять зимнюю резину на летнюю. Ведь ранней весной ночью сохраняется холодная погода и могут возвращаться заморозки.

Также водителям напомнили, что детей перевозить в машине следует только в детском удерживающем устройстве или пристегнутого ремнями безопасности. Пешеходов же призвали учитывать состояние дорог, ведь при плохих погодных условиях увеличивается тормозной путь. Проезжую часть следует переходить только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Напомним, накануне в Воронежской области автомобилистка не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в фуру. В аварии погибли сама женщина, её 10-летний сын и 47-летний пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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