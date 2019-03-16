В Воронеже пройдет Вахта Памяти к 74-й годовщине Победы в войне

СЕГОДНЯ 11:03 2019-03-16T11:03:07+03:00

Мероприятия запланированы на четыре дня: с 6 по 9 мая

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В Воронеже пройдет Вахта Памяти, приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятия запланировали на четыре дня: с шестого по девятое мая с 10.00 до 15.00. Соответствующее постановление опубликовали на сайте администрации города в пятницу, 15 марта.

В Воронеже у вечного огня братской могилы №6 возле музея-диорамы организуют Почетный пост № 1.Также почетные караулы появятся у мемориальных комплексов, воинских захоронений, братских могил: Чижовский плацдарм, Памятник Славы и площадь Победы.

В мероприятиях примут участие курсанты военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина, Воронежского института МВД России, Воронежского института – филиала ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России.

ИСТОЧНИК KP.RU