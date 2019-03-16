2019-03-16T10:25:04+03:00
Общество

В Воронеже на улице Антокольского начали обводнение тлеющих иловых карт

Работы ведут специалисты ГО и ЧС
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Воронежа.Фото: предоставлено пресс-службой администрации города Воронежа.
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В Воронеже специалисты ГО и ЧС начали обводнение тлеющих иловых карт на улице Антокольского. Об этом сообщили в пресс-службе администрации в пятницу, 15 марта.

Возгорания происходят из-за разложения илового осадка, выделяющего большое количество тепла.

- Проблема не нова. С наступлением тепла высохшие карты начинают возгораться. Поэтому по решению главы города мы начинаем обводнение. Иными словами – залитие очагов возгорания. Данный процесс будет продолжаться до прекращения процессов тления, - отметил заместитель руководителя управления ЖКХ Игорь Черенков.

Напомним, что проблема иловых карт на улице Антокольского является исторически сложившейся. Они были организованы на площади около 9 гектаров в 1970-е годы. В 1997 году были образованы новые иловые карты, которые эксплуатируются сегодня, а те, старые, вывели из эксплуатации и с того времени не использовали. За прошедшие годы все эти отложения превратились в торф и периодически на них фиксируются самовозгорания. Ситуация осложняется глубоким залеганием очагов тления – как правило она составляет 3-5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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