Воронежская «восьмерка» добралась до Кольского полуострова

СЕГОДНЯ 09:08 2019-03-16T09:12:34+03:00

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ВАЗ 2108 1987 года продолжает свое сумасшедшее путешествие, пройденный маршрут которого перевалил за 41 000 километров. На этот раз воронежцы Максим и Юлия добрались до села Териберка Мурманской области на Кольском полуострове. Волшебными снимками они поделились в своей группе в соцсети.

- Снег, океан, холод, северное сияние, снег. Териберка - край России и место съемки фильма «Левиафан». В европейской части России Териберка является единственным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге(и то не всегда), чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан, - подписали фотографии воронежцы.

За плечами путешественников уже остров Ольхон, Владивосток, Монголия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Крым, Уфа, Иркутск, Памирский тракт. И останавливаться на достигнутом они не собираются.

Следить за приключениями "восьмерки" можно на страничке путешественников.

ИСТОЧНИК KP.RU