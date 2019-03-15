2019-03-15T20:34:33+03:00
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На публичных слушаниях воронежцы высказали все, что думают о платных парковках

Кто-то говорил о штрафах, кто-то - о льготах для отдельных категорий
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Как и предполагалось, слушания прошли эмоционально.Как и предполагалось, слушания прошли эмоционально.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Спустя пять месяцев после начала полноценной работы платных парковок прошли публичные слушания, инициированные Общественной палатой. На несколько часов зал городской Думы стал площадкой для обсуждения уникального проекта - уникального в том смысле, что ни одно начинание властей в последние годы не вызывало столько споров, и вместе с тем ни одно не оказывало такого явного влияния на жизнь города.

Публичные слушания, как и предполагалось, прошли эмоционально. Начались они с выступления первого вице-мэра Сергея Петрина, который, в частности, рассказал, что на уборку парковок от снега за сезон 2018-2019 потратили 6 миллионов рублей.

Юрист Геннадий Пешков, защищающий первых автомобилистов, получивших штрафы, отметил, что дела о нарушениях парковки не могут рассматриваться в упрощенном порядке. Другой докладчик предложил сделать парковку для студентов рядом с их вузами бесплатной. Представитель Общественной палаты Галина Кудрявцева задалась вопросом, из каких средств администрация города возмещает концессионеру установленные льготы.

Больше высказываний - в нашей текстовой трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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