На публичных слушаниях воронежцы высказали все, что думают о платных парковках

СЕГОДНЯ 20:34 2019-03-15T20:34:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Спустя пять месяцев после начала полноценной работы платных парковок прошли публичные слушания, инициированные Общественной палатой. На несколько часов зал городской Думы стал площадкой для обсуждения уникального проекта - уникального в том смысле, что ни одно начинание властей в последние годы не вызывало столько споров, и вместе с тем ни одно не оказывало такого явного влияния на жизнь города.

Публичные слушания, как и предполагалось, прошли эмоционально. Начались они с выступления первого вице-мэра Сергея Петрина, который, в частности, рассказал, что на уборку парковок от снега за сезон 2018-2019 потратили 6 миллионов рублей.

Юрист Геннадий Пешков, защищающий первых автомобилистов, получивших штрафы, отметил, что дела о нарушениях парковки не могут рассматриваться в упрощенном порядке. Другой докладчик предложил сделать парковку для студентов рядом с их вузами бесплатной. Представитель Общественной палаты Галина Кудрявцева задалась вопросом, из каких средств администрация города возмещает концессионеру установленные льготы.

Больше высказываний - в нашей текстовой трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU