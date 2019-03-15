Сотрудники Госавтоинстпекции предупредили воронежских автомобилистов о непогоде

СЕГОДНЯ 20:02 2019-03-15T20:02:05+03:00

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Госавтоинспекция предупредила воронежских автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях в ночь на субботу, 16 марта. По прогнозам синоптиков, в области ожидается мокрый снег. Возможно образование гололеда и гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 15 марта.

Сотрудники ГИБДД попросили автомобилистов быть внимательнее на дорогах. При таких погодных условиях нужно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, увеличить дистанцию до движущихся впереди автомобилей, а также избегать резких маневров и торможений. Сотрудники Госавтоинспекции не рекомендуют водителям пока менять зимнюю резину на летнюю. Ведь ранней весной ночью сохраняется холодная погода и могут возвращаться заморозки.

Также водителям напомнили, что детей перевозить в машине следует только в детском удерживающем устройстве или пристегнутого ремнями безопасности. Пешеходов же призвали учитывать состояние дорог, ведь при плохих погодных условиях увеличивается тормозной путь. Проезжую часть следует переходить только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

ИСТОЧНИК KP.RU