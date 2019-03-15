В Воронежской области «семерка» попала под фуру: погибли три человека

СЕГОДНЯ 20:01 2019-03-15T20:13:51+03:00

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ДТП случилось сегодня около 17.10 на 29 км трассы «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка». Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, 48-летняя женщина на «семерке» двигалась в сторону Бутурлиновки. Предположительно, из-за начавшегося снега она не справилась с управлением, и легковушка улетела под фуру. «Даф» ехал во встречном направлении, им управлял 55-летний житель Павловска.

В результате столкновения погибли три человека, которые находились «семерке»: женщина- водитель, ее 10-летний сын (ребенок находился в детском удерживающем устройстве) и еще один пассажир 48-ми лет.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют точные причины и обстоятельства аварии. А также просят водителей быть максимально внимательными на дорогах, особенно с учетом выпавших осадков.

отдел пропаганды УГИБДД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU