В Воронежском заповеднике показали последствия завтрака бобров
От деревьев остались только огрызки
Фото: Александр Мишин.Фото: c cайта Воронежского заповедника.
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В Воронежском заповеднике показали последствия завтрака бобров. От деревьев остались только пни. Фотографии опубликовали в группе заповедника в соцсети в пятницу, 15 марта.
- Ты не ты, когда голоден, - подписали снимки автор фото.
В комментариях горожане даже пошутили, что судя по некоторым фото, бобры делали вьетнамскую ловушку для ученых. А кто-то отметил отличное состояние зубов у зверей.
Фото: Александр Мишин.Фото: c cайта Воронежского заповедника.
Фото: c cайта Воронежского заповедника.
ИСТОЧНИК KP.RU