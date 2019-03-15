2019-03-15T19:41:06+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике показали последствия завтрака бобров

От деревьев остались только огрызки
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Александр Мишин.Фото: Александр Мишин.Фото: c cайта Воронежского заповедника.
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В Воронежском заповеднике показали последствия завтрака бобров. От деревьев остались только пни. Фотографии опубликовали в группе заповедника в соцсети в пятницу, 15 марта.

- Ты не ты, когда голоден, - подписали снимки автор фото.

В комментариях горожане даже пошутили, что судя по некоторым фото, бобры делали вьетнамскую ловушку для ученых. А кто-то отметил отличное состояние зубов у зверей.

Фото: Александр Мишин. Фото: c cайта Воронежского заповедника.

Фото: Александр Мишин.Фото: c cайта Воронежского заповедника.

Фото: c cайта Воронежского заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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