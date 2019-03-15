В Воронежской области мужчина пойдет под суд за опубликованные в Сети аудиозаписи

СЕГОДНЯ 19:16 2019-03-15T19:18:37+03:00

В ней нашли призывы к терроризму

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Житель Россоши ответит перед военным судом за опубликованные в Сети аудиозаписи. В них нашли призывы к терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в пятницу, 15 марта.

По версии следствия, в марте 2018 года 22-летний россошанец опубликовал в одной из групп в Сети две аудиозаписи, содержащие информацию, направленную на призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду.

В результате действий сотрудников УФСБ России по Воронежской области преступная деятельность обвиняемого пресекли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Дело передали в Московский окружной военный суд. Теперь жителю Россоши грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU