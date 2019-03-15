2019-03-15T18:39:34+03:00
Происшествия

В Воронежской области после гибели девочки в лесу под домашний арест отправили диспетчера ЕДДС

Сотрудника подозревают в халатности
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Борисоглебский районный суд направил дежурного Единой диспетчерской службы Грибановского района под домашний арест на два месяца. Мужчину подозревают в халатности, повлекшей смерть 15-летней девочки в лесу. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 15 марта.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Борисоглебского МСО СУ СК России по региону, который потребовал на время следствия посадить диспетчера под домашний арест. Сотрудник СК объяснил свое требование тем, что подозреваемый может скрыться от правоохранителей или воздействовать на участников уголовного судопроизводства.

Напомним, трагедия произошла в Борисоглебске 11 марта. 15-летняя девочка, оказавшаяся ночью в лесу, сообщила по телефону в службу-112, что ей плохо. Сотрудники скорой помощи приехали на место, но так и не нашли подростка. Впоследствии в том самом лесу обнаружили тело девочки с признаками переохлаждения. Перед тем, как оказаться вблизи реки Вороны, школьница выпивала спиртное вместе с подругами. Как подчеркивают следователи, опекун погибшей лишь на третьи сутки сообщила в полицию о пропаже ребенка. При этом ранее девочка не раз сбегала из дома. Действия опекуна оценят правоохранители. Расследование взял под свой контроль глава следственного управления.

Добавим, что медики сняли с себя ответственность за гибель девочки. По сведениям областного департамента здравоохранения, в ответ на просьбу дежурного скорой помощи сообщить еще какую-либо информацию диспетчер ЕДДС переключил звонок на ребенка. Но медики услышали только дыхание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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