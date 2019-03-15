Под Воронежем за кражу денег через доверчивого родственника мужчина получил условный срок

СЕГОДНЯ 18:19 2019-03-15T18:20:16+03:00

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В Новой Усмани районный суд вынес приговор 59-летнему местному жителю за кражу денег с банковской карты. Мужчина получил два года условного срока с таким же испытательным сроком. Об этом сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 15 марта.

Ранее 59-летний мужчина нашел чужой кошелек возле магазина строительных товаров. В нем он обнаружил банковскую карту с пин-кодом к ней. После этого местный житель придумал схему, в которую втянул своего ничего не подозревающего родственника. Мужчина передал ему карту и попросил снять с нее деньги, убедив в том, что она принадлежит ему. После этого доверчивый местный житель отправился к банкомату и снял 75 тысяч рублей, которые передал осужденному.

В суде житель райцентра признал свою вину. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU