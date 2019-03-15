В комбинате благоустройства Советского района Воронежа водителям урезали премии из-за сломанных не по их вине машин

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-15T18:17:36+03:00

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Проверка прокуратуры пролила немного света на темную историю с депремированием работников комбината благоустройства Советского района. Напомним, из-за урезания премий и увольнений рядовые сотрудники коммунальной организации утром 15 марта организовали забастовку.

Первым делом сотрудники прокуратуры Советского района проверили порядок начисления премий. И выяснили, что один водитель погрузчика получал 30 процентов от оклада, а другой – всего 5.

- Руководитель комбината заявил, что второй шофер получил меньше, потому что его машина простаивала. Причем он не отрицал, что поломка произошла не по вине водителя. В итоге по аналогичным причинам урезали премии больше, чем 40 работникам. В адрес руководителя комбината благоустройства готовится представление об устранении нарушений закона, - рассказали в прокуратуре Советского района.

Напомним, на встрече инициативной группы бастующих с мэром Вадимом Кстениным и его первым замом Сергеем Петриным градоначальник заявил о грядущем повышении зарплаты механизаторов, водителей и дворников комбинатов благоустройства. Также коммунальщикам обещали выплатить премии, если окажется, что их претензии обоснованы, и восстановить на работе незаконно уволенных. Работники комбината благоустройства в ответ согласились прекратить забастовку.

ИСТОЧНИК KP.RU