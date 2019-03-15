2019-03-15T17:51:40+03:00
Общество

В воронежском детсаду малышей кормили испорченной капустой и гнилыми овощами и фруктами

Вопиющие нарушения закона обнаружили сотрудники прокуратуры
Юрий КОЗЛОВ
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Проверка прокуратуры показала, что в некоторых детсадах и школах Железнодорожного района детей кормят из рук вон плохо.Проверка прокуратуры показала, что в некоторых детсадах и школах Железнодорожного района детей кормят из рук вон плохо.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Работники прокуратуры Железнодорожного района подвели неутешительные итоги проверки организации питания детей в местных детсадах и школах.

В детском саду комбинированного вида № 11 в питании детей использовались квашеная капуста с изменившимся цветом и несвежим запахом; в кладовой хранили гнилые и заплесневелые фрукты и овощи. В крупах нашли экскременты грызунов. Пакеты с крупяными изделиями проедены мышами. Деревянные плинтусы под стеллажом изгрызены. На дощатом полу обнаружили прилипшую грязь, на складе нашли пищевую моль - огневку.

В детском саду № 69 под стеллажами, где хранятся крупы, работники прокуратуры увидели грязь, паутину, сгнившие овощи и фрукты. Не было маркировочных ярлыков на животноводческую продукцию.

В средней школе № 52 не соблюдали правила мытья столовых приборов, хранили гнилые фрукты.

В средней школе № 24 не было документов поставщика на продукты. Установили факт хранения животноводческой продукции без соблюдения условий, обеспечивающих ее качество и безопасность.

Нарушения режима питания также обнаружили в Воронежском областном специализированном доме ребенка и в Графском санатории для детей.

По результатам проверки сотрудники районной прокуратуры возбудили 12 административных дел. Руководителям образовательных учреждений внесли два представления об устранении нарушений закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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