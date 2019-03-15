В Воронеже 70 и 80-летних пенсионеров заставят платить взносы за капремонт через суд

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-15T17:33:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Фонд капитального ремонта Воронежской области напомнил о том, что 70 и 80-летние местные жители обязаны обязаны в полном объеме уплачивать взносы за капремонт. Информация об этом появилась на сайте ФКР в пятницу, 15 марта. Долги будут взыскивать через суд независимо от льготных категорий.

- Только при отсутствии задолженности пенсионеры имеют право на получение компенсации расходов по обязательным ежемесячным платежам, - прокомментировали сотрудники фонда.

Компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м. общей площади жилого помещения в месяц и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленного в Воронежской области.

С1 января 2019 года и до 1 января 2022 года ежемесячная компенсация расходов по уплате взносов на капитальный ремонт предоставляется одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%; одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 80 лет, – в размере 100%. А также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%; проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, – в размере 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU